"Сити" ожидает провести ответный матч с "Реалом" на "Этихад"

"Манчестер Сити" рассчитывает, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" будет сыгран на "Этихад".

Ожидается, что в ближайшую среду УЕФА объявит о том, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Чемпионов будут перенесены в Лиссабон, а двухматчевые противостояния станут одноматчевыми.



Однако у УЕФА еще остается четыре ответных матча на стадии 1/8 финала, включая противостояния "Сити" и "Реала", "Баварии" и "Челси".



По информации The Telegraph, УЕФА позволит провести эти оставшиеся матчи 1/8 финала на тех стадионах, где они и планировались изначально. По крайней мере, "горожане" ожидают приезда "Реала" в Манчестер, а "синие" готовятся к поездке в Мюнхен.



Похожим образом УЕФА собирается поступить и с Лигой Европы, перенеся матчи плей-офф, начиная с 1/4 финала, в Германию.