Невилл советует "Ливерпулю" сразу забыть о чемпионстве

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Ливерпуль" должен забыть о своей победе в Премьер-Лиге, как только оформит титул.

После возобновления сезона "Ливерпулю" будет достаточно выиграть два матча, если "Манчестер Сити" при этом не оступится, чтобы стать чемпионом впервые с 1990 года.



Однако Невилл убежден, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не захочет довольствоваться одним титулом.



"Ливерпуль" не должен думать о своем первом титуле как о Святом Граале, им следует забыть о нем, как только они выиграют его".



"Это не означает, что им нельзя отпраздновать. Они должны адски отпраздновать, когда все-таки станут чемпионами через пару недель".



"Думаю, они могут быть спокойны насчет этого благодаря своему тренеру. Для меня он не выглядит тем, кто скажет: "Вот и все, я сделал это. Я выиграл Европейский кубок, я выиграл лигу, поставьте мне памятник". Он не такой человек. Удастся ли им защитить титул в следующем сезоне, зависит от того, что у них в голове. Дело, конечно, не в таланте".



"Это одна из лучших команд в истории Премьер-Лиги, если не лучшая. Знаю, "Непобедимые" "Арсенала" ни разу не проиграли, но на момент остановки сезона у "Ливерпуля" было больше очков".



"Тебе нужен успех и в следующем сезоне, и тогда мы посмотрим, действительно ли это одна из лучших команд в истории "Ливерпуля". Если мы поставим их в один ряд с Биллом Шенкли, Бобом Пейсли и Кенни Далглишем, это будет о многом говорить".



"Когда речь идет о действительно великих командах, такие команды успешны на протяжении длительного времени, а побеждать во второй раз, третий раз сложнее всего".



"Клопп уже выиграл Лигу Чемпионов, поэтому ты надеешься, что это начало династии для "Ливерпуля", — сообщил Невилл в эфире.