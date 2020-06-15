Невилл советует "Ливерпулю" сразу забыть о чемпионстве
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Ливерпуль" должен забыть о своей победе в Премьер-Лиге, как только оформит титул.
После возобновления сезона "Ливерпулю" будет достаточно выиграть два матча, если "Манчестер Сити" при этом не оступится, чтобы стать чемпионом впервые с 1990 года.
Однако Невилл убежден, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не захочет довольствоваться одним титулом.
"Ливерпуль" не должен думать о своем первом титуле как о Святом Граале, им следует забыть о нем, как только они выиграют его".
"Это не означает, что им нельзя отпраздновать. Они должны адски отпраздновать, когда все-таки станут чемпионами через пару недель".
"Думаю, они могут быть спокойны насчет этого благодаря своему тренеру. Для меня он не выглядит тем, кто скажет: "Вот и все, я сделал это. Я выиграл Европейский кубок, я выиграл лигу, поставьте мне памятник". Он не такой человек. Удастся ли им защитить титул в следующем сезоне, зависит от того, что у них в голове. Дело, конечно, не в таланте".
"Это одна из лучших команд в истории Премьер-Лиги, если не лучшая. Знаю, "Непобедимые" "Арсенала" ни разу не проиграли, но на момент остановки сезона у "Ливерпуля" было больше очков".
"Тебе нужен успех и в следующем сезоне, и тогда мы посмотрим, действительно ли это одна из лучших команд в истории "Ливерпуля". Если мы поставим их в один ряд с Биллом Шенкли, Бобом Пейсли и Кенни Далглишем, это будет о многом говорить".
"Когда речь идет о действительно великих командах, такие команды успешны на протяжении длительного времени, а побеждать во второй раз, третий раз сложнее всего".
"Клопп уже выиграл Лигу Чемпионов, поэтому ты надеешься, что это начало династии для "Ливерпуля", — сообщил Невилл в эфире.
15.06.2020 22:00
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Это как в прошлой лч советовал лфк вылетить)
Знатный тупарь)
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когда один манковский хуесос собирает других манковских хуесосов, надо же
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топари. которые улетают без шансов от уотфорда и катлетико. ору
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понятное дело забыть, такой позорный чемпик взять только колбаса могла
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