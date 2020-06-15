Артета "весьма позитивен" насчет нового контракта с Обамеянгом

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал свежий комментарий по поводу будущего своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Канониры" просто обязаны принять какое-нибудь решение насчет дальнейшей судьбы Обамянга уж этим летом, потому что от действующего контракта Пьер-Эмерика остается 12 месяцев.



Для "Арсенала" сезон 2019/20 возобновится выездом к "Манчестер Сити" в среду, и в преддверии этого матча Артета, впервые проводя пресс-конференцию по Zoom, выразил надежду, что 30-летний габонец останется в клубе.



"Мы много общаемся с Пьером, его семьей и его агентом. Я весьма позитивно оцениваю шансы прийти к правильному соглашению для всех сторон".



"Мы обязаны сделать так, чтобы он почувствовал, что это правильный шаг для его карьеры. Для этого он должен чувствовать, что его ценят. Он должен чувствовать, что является частью нас и что мы хотим обладать им. Ему действительно нужно поверить, что этот клуб сможет двигаться вперед так, как мы того хотим, и он будет ключевым игроком в процессе этого".



"Я крайне доволен тем, как он играет и ведет себя. У меня очень хорошие отношения с ним, и с глазу на глаз мы можем поговорить о многих вещах. Думаю, он очень счастлив в клубе".



"Мы бы хотели ускорить эти вещи, но наши руки связаны из-за ситуации в мире. Это время беспрецедентной неопределенности", — цитирует Артету Sky Sports.