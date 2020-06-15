"Челси" должен подтвердить покупку Вернера на этой неделе

Трансфер нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси" будет официально оформлен на текущей неделе.

Сегодня, 15 июня, в контракте Вернера с клубом Бундеслиги истекает срок действия пункта об отступных в размере 53 миллионов фунтов, однако это не угрожает сделке.



По информации Evening Standard, "РБ Лейпциг" и "Челси" находятся в завершающей стадии согласования трансфера. Теперь переезд Вернера на "Стэмфорд Бридж" — вопрос времени, причем самого ближайшего.



В Лондоне 24-летний немец получит контракт до 2025 года с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю, став вторым новичком команды Фрэнка Лэмпарда после вингера "Аякса" Хакима Зийеша, оформленного еще в феврале.



Также сообщается, что "Челси" все увереннее в приобретении левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла — "лисы" уже смирились с неизбежностью ухода игрока.