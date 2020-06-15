Только 300 людей смогут находиться на стадионе во время матча Премьер-Лиги

Премьер-Лига объявила, что количество людей на стадионе во время каждого матча в остатке сезона будет ограничено 300.

Как известно, сезон 2019/20, остановленный на три с лишним месяца пандемией коронавируса, возобновится уже 17 июня. Сейчас Премьер-Лига вносит последние штрихи в руководство к проведению футбольных матчей.



Из-за высоких требования к безопасности оставшиеся матчи сезона будут сыграны без зрителей, однако некоторые люди, включая игроков, тренерские штабы, представителей медиа и технических сотрудников, все же будут присутствовать на стадионах.



Как и обещала вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди, каждый стадион будет поделен на три зоны: красную, желтую и зеленую. В красную, самую строгую, будут допущены только те, чей тест на коронавирус в предыдущие пять дней, дал отрицательный результат, и в количестве не более 110.



