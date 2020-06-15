"Лестер" и "Кристал Пэлас" готовы поспорить за Тарковски

"Лестер" и "Кристал Пэлас" готовы сойтись в битве за центрального защитника "Бернли" Джеймса Тарковски.

По информации Daily Mirror, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс был заинтересован в Тарковски еще прошлым летом, продавая Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".



Однако тогда "бордовые" запросили за Джеймса 50 миллионов фунтов, после чего Роджерс решил не приглашать игрока на замену Магуайру и сделал ставку на Чаглара Сеюнджю.



Вероятное попадание в Лигу Чемпионов и истекающий контракт ветерана Уэса Моргана заставляют Роджерса снова задумываться об укреплении центра обороны.



"Лисы" готовы вернуться за Тарковски, но на сей раз рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Кристал Пэлас", который также хочет забрать с "Терф Мур" и вингера Дуайта Макнила.



В качестве альтернатив 27-летнему Тарковски, который выиграл больше всех верховых единоборств в этом сезоне Премьер-Лиги, "Лестер" рассматривает Натана Аке из "Борнмута" и Янника Вестергора из "Саутгемптона".