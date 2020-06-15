Погба не выйдет в старте против "Тоттенхэма"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается усадить полузащитника Поля Погба в запас на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую пятницу.
Трехмесячная пауза, вызванная пандемией коронавируса, дала Погба возможность полностью решить свои проблемы с лодыжкой и стопой, из-за которых он почти не играл в этом сезоне. Поль давно тренируется без каких-либо ограничений и участвует в товарищеских матчах.
Многие болельщики "красных дьяволов" находятся в предвкушении того, как Погба и Бруну Фернандеш будут взаимодействовать друг с другом, однако придется запастись терпением, чтобы увидеть эту связку в деле.
Как сообщает The Athletic, Сульшер не видит Поля в стартовом составе на первый матч после возобновления сезона и собирается сохранить доверие тем игрокам, которые блистали до паузы.
Таким образом, костяк в центре поля Сульшер составит из Ферандеша и Фреда, а обязанности разрушителя возложит на Скотта Мактоминея или Неманью Матича. Погба будет ждать своего шанса на лавке.
15.06.2020 15:00
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