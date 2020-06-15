Де Лаурентис готов продать Кулиба и Руиса в Премьер-Лигу

Президент "Наполи" Аурело Де Лаурентис заявил, что открыт к продаже своих звезд Калиду Кулибали и Фабиана Руиса в Премьер-Лигу, но это будет стоить недешево.

Защитник Кулибали и полузащитник Руис являются двумя, пожалуй, лучшими и самыми дорогими игроками в команде Дженнаро Гаттузо.



Экономический кризис заставляет "Наполи" поступать расчетливо, поэтому у Де Лаурентиса нет неприкасаемых.



"Если "Сити", "Юнайтед" или ПСЖ постучатся к нами со 100 миллионами евро (90 млн. фунтов), я подумаю об этом и, наверное, отпущу их (Кулибали и Руиса), если они сами этого пожелают".



"Предложение в 60 миллионов евро (55 млн. фунтов) я даже не буду рассматривать. Я твердо об этом заявляю".



"Если бы я хотел выиграть скудетто любой ценой, сегодня у меня были бы три, четыре сотни миллионов долга. Я оглядываюсь вокруг и вижу компании с долгом в 500, 600 миллионов и до миллиарда. Я же никому ни черта не должен", — сообщил Де Лаурентис Corrieire dello Sport.