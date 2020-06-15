Райт советует "Тоттенхэму" подумать о продаже Кейна

Бывший игрок "Арсенала" и сборной Англии Ян Райт советует "Тоттенхэма" задуматься о продаже нападающего Харри Кейна, чтобы поправить свое финансовое положение.

Как и большинство других клубов, "Тоттенхэм" серьезно пострадал из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее в июне "шпорам" даже пришлось взять кредит на 175 миллионов фунтов, а прогнозируемое падение доходов до конца следующего сезона составит 200 млн. фунтов.



Райт считает, что выходом из ситуации может стать продажа Кейна, подозревая, что и сам Харри засиделся в Северном Лондоне и готов уйти на повышение.



"Учитывая все голы Харри Кейна и то, что он сделал до настоящего момента, можно вспомнить пару лет, когда тебе казалось: "На сей раз у "Тоттенхэма" получится". Но у них не получалось".



"Он сохранял верность клубу, он забивал голы, он подстегивал команду вперед, но все безрезультатно, и в такие моменты ты начинаешь думать, что тебе хочется побеждать".



"По своей результативности он один из лучших, но ты хочешь какую-нибудь награду за свои голы. Мне все равно, что некоторые фанаты "Тоттенхэма" меня раскритикуют, но факт в том, что сейчас он чувствует желание побеждать".



"У него есть деньги, есть репутация игрока топ-уровня, но ты хочешь быть игроком, который выигрывал Премьер-Лигу и играл в финалах Лиги Чемпионов".



"Он хочет этого, и в этом проблема для "Тоттенхэма". Если у них возникли финансовые затруднения, им стоит подумать о его продаже", — цитирует Райта Evening Standard.