Райт советует "Тоттенхэму" подумать о продаже Кейна
Бывший игрок "Арсенала" и сборной Англии Ян Райт советует "Тоттенхэма" задуматься о продаже нападающего Харри Кейна, чтобы поправить свое финансовое положение.
Как и большинство других клубов, "Тоттенхэм" серьезно пострадал из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее в июне "шпорам" даже пришлось взять кредит на 175 миллионов фунтов, а прогнозируемое падение доходов до конца следующего сезона составит 200 млн. фунтов.
Райт считает, что выходом из ситуации может стать продажа Кейна, подозревая, что и сам Харри засиделся в Северном Лондоне и готов уйти на повышение.
"Учитывая все голы Харри Кейна и то, что он сделал до настоящего момента, можно вспомнить пару лет, когда тебе казалось: "На сей раз у "Тоттенхэма" получится". Но у них не получалось".
"Он сохранял верность клубу, он забивал голы, он подстегивал команду вперед, но все безрезультатно, и в такие моменты ты начинаешь думать, что тебе хочется побеждать".
"По своей результативности он один из лучших, но ты хочешь какую-нибудь награду за свои голы. Мне все равно, что некоторые фанаты "Тоттенхэма" меня раскритикуют, но факт в том, что сейчас он чувствует желание побеждать".
"У него есть деньги, есть репутация игрока топ-уровня, но ты хочешь быть игроком, который выигрывал Премьер-Лигу и играл в финалах Лиги Чемпионов".
"Он хочет этого, и в этом проблема для "Тоттенхэма". Если у них возникли финансовые затруднения, им стоит подумать о его продаже", — цитирует Райта Evening Standard.
15.06.2020 13:00
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Последние комментарии:
Тут по нынешней жизни вопрос в другом: кто может себе позволить купить, а потом еще и платить зарплату такому игроку как Кейн? Разве что МЮ возьмет еще один на 200 млн кредит
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