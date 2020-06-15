Дини уверен, что в каждой команде Премьер-Лиги есть гей

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини уверен, что в каждой команде Премьер-Лиге есть игрок с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В данный момент в Премьер-Лиге нет футболистов, которые бы набрались смелости назвать себя геями. Экс-полузащитник "Астон Виллы" и "Вест Хэма" Томас Хитцльшпергер совершил каминг-аут в 2014 году, уже завершив игровую карьеру.

Однако Дини, недавно возобновивший тренировки с "шершнями", несмотря на связанные с коронавирусом опасения, убежден, что геи в Премьер-Лиге имеются в избытке.

"Я бы хотел сказать, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они там есть, 100 процентов есть".

"Думаю, люди из этого среза общества боятся стать первыми из-за ответственности, которая ляжет на их плечи. Стоит первому признаться, и их будет куча".

"Если они возьмут и совершат каминг-аут, убежден, в первую же неделю минимум 100 людей скажут: "Я тоже". Они просто не хотят становиться первыми".

"Думаю, сейчас созданы наилучшие условия, чтобы спортсмен мог назвать себя геем. Также я удивляюсь, почему игрок в футбол, регби или какой-либо другой вид спорт завершает карьеру и только потом говорит "я гей"... Должно быть очень тяжело нести этот груз всю свою спортивную карьеру", — сообщил Дини BBC.


Метки Дини, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1024

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 15.06.2020 13:13 # gary47
    Трой Дини - капитан, философ, гуманист.

    (ответить)

  2. ask 15.06.2020 13:04 # ask
    В Челси Маунт.

    (ответить)

  3. mikkiynwa 15.06.2020 12:58 # mikkiynwa
    Теперь я понимаю, почему пенсы так поддерживали Дини.

    (ответить)

  4. liveforunited 15.06.2020 12:55 # liveforunited
    В МЮ - Лингард
    В Челси - Жоржиньо
    В ТТХ - Моуриньо
    В Ливерной параше - Хендерсон, Фирмино, Фабиньо и Клопп. Эти пeдики хотят собой и Ван Дейка затащить, но он менжуется.
    В Арсенале Венгер приучил показываться геями, там хрен разберёшь правду.

    (ответить)

  5. yamateh 15.06.2020 12:50 # yamateh
    На х уй вообще зацикливаться на эту тему, вас е бет кто пид р кто нет, делайте свою работу

    (ответить)

  6. nazar07 15.06.2020 12:36 # nazar07
    Ситуация во время углового. Там в штрафной все чуть ли не обнимаются. Если знаешь что рядом нормальный мужик, то и все обнимашки воспринимаются как игровой момент. А если знаешь, что это гей тебя лапает, да если ещё за трусы начинает хватать. Нормальный игрок будет реагировать более агрессивно, а кому охота лишних люлей обхватывать.
    Да и ультрасы в Англии будут против такого игрока. Хоть им там всем мозги знатно в этом вопросе промывают, но ультрасы тем и отличаются от либерального большинства, что идут против общего мнения.

    (ответить)

  7. liver4ever 15.06.2020 12:30 # liver4ever
    Что эти нигеры себе позволяют, то их теснят, то они сами не против потесниться

    (ответить)

  8. chelsea88 15.06.2020 12:23 # chelsea88
    А в аснле все геи...

    (ответить)

  9. supergogi 15.06.2020 12:17 # supergogi
    он исходит из теории вероятности, типа на 20 человек приходится 1 гей, но он не учитывает наличие в Премьер Лиге команды под названием Арсенал, ведь там все геи (равно как и все их болельщики на фапле), а это значит, что в других командах их может не быть вовсе.

    (ответить)

  10. hachidlo 15.06.2020 12:15 # hachidlo
    Всегда смешно читать гомофобские высказывания, будто от геев одни проблемы. Я встречал и видел людей, которые были стопроцентные гетеро, но в тоже время являлись полными ублюдками, которые обворовывали других людей, оставляли их голодать, умирать, продавали их, и творившие аморальные поступки.
    Впрочем, что далеко ходить, есть целые правители стран, которые лучше бы были обычными геями...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: