Дини уверен, что в каждой команде Премьер-Лиги есть гей

Капитан "Уотфорда" Трой Дини уверен, что в каждой команде Премьер-Лиге есть игрок с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В данный момент в Премьер-Лиге нет футболистов, которые бы набрались смелости назвать себя геями. Экс-полузащитник "Астон Виллы" и "Вест Хэма" Томас Хитцльшпергер совершил каминг-аут в 2014 году, уже завершив игровую карьеру.



Однако Дини, недавно возобновивший тренировки с "шершнями", несмотря на связанные с коронавирусом опасения, убежден, что геи в Премьер-Лиге имеются в избытке.



"Я бы хотел сказать, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они там есть, 100 процентов есть".



"Думаю, люди из этого среза общества боятся стать первыми из-за ответственности, которая ляжет на их плечи. Стоит первому признаться, и их будет куча".



"Если они возьмут и совершат каминг-аут, убежден, в первую же неделю минимум 100 людей скажут: "Я тоже". Они просто не хотят становиться первыми".



"Думаю, сейчас созданы наилучшие условия, чтобы спортсмен мог назвать себя геем. Также я удивляюсь, почему игрок в футбол, регби или какой-либо другой вид спорт завершает карьеру и только потом говорит "я гей"... Должно быть очень тяжело нести этот груз всю свою спортивную карьеру", — сообщил Дини BBC.