Дини уверен, что в каждой команде Премьер-Лиги есть гей
Капитан "Уотфорда" Трой Дини уверен, что в каждой команде Премьер-Лиге есть игрок с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
В данный момент в Премьер-Лиге нет футболистов, которые бы набрались смелости назвать себя геями. Экс-полузащитник "Астон Виллы" и "Вест Хэма" Томас Хитцльшпергер совершил каминг-аут в 2014 году, уже завершив игровую карьеру.
Однако Дини, недавно возобновивший тренировки с "шершнями", несмотря на связанные с коронавирусом опасения, убежден, что геи в Премьер-Лиге имеются в избытке.
"Я бы хотел сказать, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они там есть, 100 процентов есть".
"Думаю, люди из этого среза общества боятся стать первыми из-за ответственности, которая ляжет на их плечи. Стоит первому признаться, и их будет куча".
"Если они возьмут и совершат каминг-аут, убежден, в первую же неделю минимум 100 людей скажут: "Я тоже". Они просто не хотят становиться первыми".
"Думаю, сейчас созданы наилучшие условия, чтобы спортсмен мог назвать себя геем. Также я удивляюсь, почему игрок в футбол, регби или какой-либо другой вид спорт завершает карьеру и только потом говорит "я гей"... Должно быть очень тяжело нести этот груз всю свою спортивную карьеру", — сообщил Дини BBC.
15.06.2020 12:00
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Последние комментарии:
Трой Дини - капитан, философ, гуманист.
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В Челси Маунт.
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Теперь я понимаю, почему пенсы так поддерживали Дини.
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В МЮ - Лингард
В Челси - Жоржиньо
В ТТХ - Моуриньо
В Ливерной параше - Хендерсон, Фирмино, Фабиньо и Клопп. Эти пeдики хотят собой и Ван Дейка затащить, но он менжуется.
В Арсенале Венгер приучил показываться геями, там хрен разберёшь правду.
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На х уй вообще зацикливаться на эту тему, вас е бет кто пид р кто нет, делайте свою работу
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Ситуация во время углового. Там в штрафной все чуть ли не обнимаются. Если знаешь что рядом нормальный мужик, то и все обнимашки воспринимаются как игровой момент. А если знаешь, что это гей тебя лапает, да если ещё за трусы начинает хватать. Нормальный игрок будет реагировать более агрессивно, а кому охота лишних люлей обхватывать.
Да и ультрасы в Англии будут против такого игрока. Хоть им там всем мозги знатно в этом вопросе промывают, но ультрасы тем и отличаются от либерального большинства, что идут против общего мнения.
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Что эти нигеры себе позволяют, то их теснят, то они сами не против потесниться
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А в аснле все геи...
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он исходит из теории вероятности, типа на 20 человек приходится 1 гей, но он не учитывает наличие в Премьер Лиге команды под названием Арсенал, ведь там все геи (равно как и все их болельщики на фапле), а это значит, что в других командах их может не быть вовсе.
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Всегда смешно читать гомофобские высказывания, будто от геев одни проблемы. Я встречал и видел людей, которые были стопроцентные гетеро, но в тоже время являлись полными ублюдками, которые обворовывали других людей, оставляли их голодать, умирать, продавали их, и творившие аморальные поступки.
Впрочем, что далеко ходить, есть целые правители стран, которые лучше бы были обычными геями...
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