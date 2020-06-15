Марк Огден: "Де Хеа — устаревший голкипер"

Эксперт ESPN Марк Огден назвал первого номера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа "устаревшим" голкипером.

Несмотря на то, что в начале этого сезона Де Хеа заключил новый контракт, это не помогло Давиду толком выправить свою форму, которая пошла на спад еще в прошлом сезоне.



По мнению Огдена, 29-летнему испанцу вообще стоит изменить свою манеру игры, чаще участвуя в розыгрыше мяча и страхуя своих защитников.



"Думаю, если смотреть сейчас на ведущих голкиперов вроде Алиссона, Эдерсона, Тер Штегена, Мануэля Нойера, то все они являются голкиперами-либеро".



"Они могут выходить из ворот и становиться еще одним атакующим игроком для своих команд, а Давид Де Хеа, если вы понаблюдаете за ним, практически не покидает свою штрафную площадь".



"Поэтому, когда я называю его "устаревшим", я имею ввиду то, что у него нет этого желания играть голкипера-либеро".



"И это вредит "Юнайтед", потому что их защитники вынуждены опускаться глубже — они знают, что Де Хеа никогда не выйдет из своей штрафной".



"Думаю, "Юнайтед" пошло бы на пользу, если бы Де Хеа модернизировал свою игру и постарался бы больше походить на Алиссона и Эдерсона", — сообщил Огден ESPN.