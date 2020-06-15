Марк Огден: "Де Хеа — устаревший голкипер"

Давид Де Хеа Эксперт ESPN Марк Огден назвал первого номера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа "устаревшим" голкипером.

Несмотря на то, что в начале этого сезона Де Хеа заключил новый контракт, это не помогло Давиду толком выправить свою форму, которая пошла на спад еще в прошлом сезоне.

По мнению Огдена, 29-летнему испанцу вообще стоит изменить свою манеру игры, чаще участвуя в розыгрыше мяча и страхуя своих защитников.

"Думаю, если смотреть сейчас на ведущих голкиперов вроде Алиссона, Эдерсона, Тер Штегена, Мануэля Нойера, то все они являются голкиперами-либеро".

"Они могут выходить из ворот и становиться еще одним атакующим игроком для своих команд, а Давид Де Хеа, если вы понаблюдаете за ним, практически не покидает свою штрафную площадь".

"Поэтому, когда я называю его "устаревшим", я имею ввиду то, что у него нет этого желания играть голкипера-либеро".

"И это вредит "Юнайтед", потому что их защитники вынуждены опускаться глубже — они знают, что Де Хеа никогда не выйдет из своей штрафной".

"Думаю, "Юнайтед" пошло бы на пользу, если бы Де Хеа модернизировал свою игру и постарался бы больше походить на Алиссона и Эдерсона", — сообщил Огден ESPN.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1076

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 15.06.2020 11:58 # narcot
    да это днище и мяч выбить нормально не может, и пускает всё подряд. отбивает только слабые удары, когда хуева куча времени, чтоб сместиться. ну и в пузо, если летит, то отбивает

    (ответить)

  2. ganinilyha 15.06.2020 11:57 # ganinilyha
    Ему 29 уже? Жесть старпёр. Пора в Эйбар

    (ответить)

  3. muzzle 15.06.2020 11:21 # muzzle
    Совершенно верно подмечено!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: