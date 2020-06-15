Моуриньо надеется заманить Тиаго Силву в "Тоттенхэм"

Тиаго Силва Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо надеется подписать центрального защитника ПСЖ Тиаго Силву свободным агентом этим летом.

На днях чемпионы французской Лиги 1 объявили, что истекающие в этом месяце контракты Силвы и нападающего Эдинсона Кавани продлены не будут.

И хотя в сентябре Силве исполнится 36 лет, Тиаго убежден, что он все еще достаточно хорош, чтобы продолжать выступать в Европе на высочайшем уровне.

Издание The Sun может подтвердить, что внимание на доступность капитана сборной Бразилии уже обратил "Тоттенхэм", которому нужен новый лидер обороны ввиду скорого расставания с Яном Вертонгеном.

Помимо "шпор", провести переговоры с Силвой, получавшим в Париже около 350 тысяч фунтов в неделю, также хотят "Арсенал" и "Эвертон".


Метки ПСЖ, Силва, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 425

Поиск: