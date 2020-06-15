Фабрегас объяснил, почему Артете сложнее, чем Лэмпарду

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас объяснил, почему наставнику "канониров" Микелю Артете приходится сложнее, чем его коллеге Фрэнку Лэмпарду, тренирующему "синих".

И для Артеты, и для Лэмпарда этот сезон является первым в качестве главного тренера на уровне Премьер-Лиги.



Однако Фабрегас указывает на то Микель взялся за свою работу лишь в декабре, вдобавок "Арсенал" гораздо больше нуждается в перестройке.



"Назначив Фрэнка, "Челси" рискнул, потому что это только его второй год в качестве главного тренера, но он очень хорошо трудится. С Микелем примерно так же. Он работал вместе с Пепом (Гвардиолой) на протяжении трех лет, и я уверен, он практически является образцом для каждого, кто хочет стать тренером".



"Думаю, пока что Микель в порядке. Уверен, он восстановил некоторые ценности, в которых клуб нуждался. Естественно, его работа гораздо сложнее, чем в "Челси", учитывая необходимость перестройки команды. "Арсенал" очень молод, и у них есть проблемы, а Артета взялся за дело позже, чем Фрэнк в "Челси", но я настроен очень позитивно и думаю, что очень скоро они наберут ход, и следующий сезон будет их сезоном", — сообщил Фабрегас The Guardian.