Невилл считает Алиссона Игроком Года в "Ливерпуле"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл объяснил, почему считает голкипера Алиссона лучшим игроком "Ливерпуля"в этом сезоне.

В 2016 году Невилл навлек на себя гнев главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа за чересчур жесткую критику в адрес Лориса Кариуса. Однако про нынешнего первого номера "красных" Гари может сказать только хорошее.



"Думаю, именно Алиссон обеспечил "Ливерпулю" победу в лиге".



"Когда люди говорят о Ван Дейке как об элементе, которого недоставало "Ливерпулю", в этом есть доля правды. Но для меня таковым элементом видится Алиссон".



"Возвращаясь на два-три года назад, я был очень критичен в отношении вратарей "Ливерпуля". Я чувствовал и говорил, что им никогда не выиграть лигу, пока у них в воротах такой игрок".



"Юрген Клопп тогда набросился на меня. Не знаю, был ли он зол на меня, но он атаковал меня через медиа".



"Но все изменилось, стоило прийти Алиссону — я уже видел подобное великолепие в "Манчестер Юнайтед" со Шмейхелем и затем с Ван Дер Саром".



"Когда твой голкипер спокоен, авторитетен, отражает большинство ударов по своим воротам и вселяет уверенность в остальную команду, эффект этого абсолютно невероятен".



"Для меня Ван Дейк является одним из лучших центральных защитников, что я когда-либо видел в своей жизни, но мне кажется, что главное изменение в "Ливерпуле" за два последних года — это голкипер".



"Они выиграли Европейский кубок и выиграли лигу. Я ставлю Ван Дейка чуть ниже, потому что Алиссон оказал большее влияние на "Ливерпуль", — сообщил Невилл в эфире.