Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" сосредоточит внимание на покупке Джека Грилиша. "Ливерпуль" вступил в переговоры по Усману Дембеле. "Челси" готов заплатить 75 миллионов фунтов за Кая Хаверца, но этого мало. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Вингер Джейдон Санчо, вероятно, задержится в дортмундской "Боруссии" еще на год. (Daily Mail)



Решив отложить покупку Санчо на 12 месяцев, "Манчестер Юнайтед" приступает к согласованию трансфера капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша за 75 миллионов фунтов. (Daily Star)



Грилиш хочет перейти в "Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" задумывается о покупке нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле. (Calciomercato)



"Юнайтед" готов пожертвовать Андресом Перейрой ради покупки полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека. (Daily Mirror)



"Юнайтед" смирился с тем, что вингер Ансу Фати останется в "Барселоне". (ESPN)



Упустив Тимо Вернера, "Ливерпуль" вступил в переговоры о покупке вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. (Daily Express)



"Челси" готов заплатить 75 млн. фунтов за полузащитника Кая Хаверца, однако "Байер" оценивает свою звезду в 90 млн. (Daily Express)



"Челси" отчаянно настроен избавиться от Эмерсона Палмери, Тьемуэ Бакайоко и Мичи Батшуайи, потому что нуждается в деньгах на покупку Хаверца. (The Sun)



"Челси" рассматривает Левена Кюрзава из ПСЖ в качестве альтернативы левому защитнику "Лестера" Бену Чилуэллу. (Daily Express)



Оцениваемый в 36 млн. фунтов голкипер "Ромы" Пау Лопес заинтересовал "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". (Estadio Deportivo)



"Челси" и "Арсенал" следят за голкипером Фрэйзером Форстером, за которого "Саутгемптон" хочет 10 млн. фунтов. (Football Insider)



"Арсенал" может купить вингера "Ромы" Джастина Клюйверта, использовав плеймейкера Генриха Мхитаряна в качестве разменной монеты. (Gazzetta Dello Sport)



Если Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" окажется не по карману "Арсеналу", "канониры" переключатся на защитника "Реймса" Акселя Дисаси. (Goal)



"Ньюкасл" проявляет интерес к крайнему защитнику "Челси" Маркосу Алонсо. (The Sun)



Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва все ближе к переезду в Катар. (Manchester Evening News)



Другое



Премьер-Лига предупредила потенциальных владельцев "Ньюкасла", что с пиратскими трансляциями в Саудовской Аравии необходимо покончить. (Daily Mirror)



Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что у него сложилась бы репутацию "смутьяна", если бы он публично рассуждал о проблеме расизма во время своей игровой карьеры. (The Sun)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился урезать свою зарплату на 225 тыс. фунтов, чтобы увольнения избежали некоторые рядовые сотрудники FA. (The Times)