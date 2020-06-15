Лено: "Арсенал" может удивить "Сити"

Бернд Лено и Микель Артета Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что его команда планирует удивить "Манчестер Сити" в ближайшую среду.

Уже 17 июня сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновится после трех с лишним месяцев простоя. В этот день "Сити" и "Арсенал" проведут свой отложенный матч на "Этихад".

Лено считает, что на старте форма всех команд примерно одинакова, однако инсайдерские знания Артеты, который лишь в декабре покинул "Сити", дадут преимущество "канонирам".

"Мы готовы играть без зрителей. Во время паузы мы работали над ходом наших мыслей и над проявлением лидерских качеств".

"Мы можем удивить "Сити", потому что еще никто не вошел в ритм. Уверен, мы сможем хорошо стартовать".

"Микель знает каждого их игрока, знает их главного тренера лучше, чем кто-либо другой. Думаю, у Микеля будет хороший план на игру. Мы считаем себя хорошей командой для этого уровня", — сообщил Лено Sky Sports.


Метки Арсенал, Лено, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. unclearness 15.06.2020 01:10 # unclearness
    Блет ну зачем пиздеть
    Сначала удивите, а потом уже говорите

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  2. mancunia-planet 15.06.2020 00:53 # mancunia-planet
    Удивит, если избежит разгрома

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  3. martingor 15.06.2020 00:10 # martingor
    слабосиним наступает жопа в лице Арсенала, следующие кто попадет под толстый член Арсенала будет синюшная помойка с гаражей Лондона

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