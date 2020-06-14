Томпсон: "Я бы рискнул с покупкой Вернера в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что "красным" следовало рискнуть и купить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера этим летом.

Как известно, "Ливерпуль" так и не решился потратить 53 миллиона фунтов на игрока, которому не было бы гарантировано место в стартовом составе команды Юргена Клоппа.



Теперь Вернер продолжит карьеру в "Челси", и Томпсону кажется, что его бывший клуб совершил ошибку.



"Думаю, ты всегда должен стремиться стать лучше. Когда ты на вершине, когда ты играешь хорошо, ты должен все равно искать подкрепление".



"Я был бы счастлив увидеть его в "Ливерпуле", но этого не случится — в клубе решили, что он стоит слишком дорого".



"Возможно, сам Тимо Вернер и верил в свои шансы заиграть в "Ливерпуле", но Юрген Клопп подумал: "Я не могу позволить, чтобы игрок за такую цену сидел на лавке".



"После года адаптации с ним все было бы нормально. Я бы рискнул. Думаю, ты должен улучшать свою команду, даже находясь на вершине, а он бы улучшил нас", — сообщил Томпсон Sky Sports.