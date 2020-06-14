Хендерсон призвал "Ливерпуль" не расслабляться

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон призвал своих партнеров по команде взять резвый старт после возобновления сезона Премьер-Лиги.

До остановки этого сезона в марте "Ливерпуль" набрал 82 очка из 87 возможных, оторвавшись от ближайшего преследователя на 25 очков.



"Красным" достаточно выиграть два из оставшихся девяти матчей для чемпионства, однако Хендерсон не готов расслабиться, несмотря на трехмесячный простой.



"Мы должны быть готовы. Нам нужно рвануть вперед, не замешкавшись на старте".



"Нам все еще предстоит проделать большую работу. И хотя мы в очень хорошем положении, я чувствую, что мы должны провести остаток сезона на высоком уровне и хорошо финишировать. Мы по-прежнему очень сосредоточены и очень целеустремлены", — сообщил Хендерсон официальному журналу "Ливерпуля".