"Челси" забил семь голов КПР в товарищеском матче
Продолжая подготовку к возобновлению сезона, "Челси" одержал победу 7:1 над "Куинз Парк Рейнджерс" в товарищеском матче.
Одним из двух главных героев этого лондонского дерби, сыгранного на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье, стал полузащитник "синих" Рубен Лофтус-Чик, пропустивший более года с надрывом ахилла.
Лофтус-Чик оформил в этом матче дубль — как и 19-летний полузащитник Билли Гилмор, демонстрировавший потрясающую форму перед остановкой сезона в марте.
Оставшиеся три гола в составе "Челси" распределились между Мейсоном Маунтом, Виллианом и Оливье Жиру. Уже к перерыву счет был 4:1.
Добавим, что для команды Фрэнка Лэмпарда сезон Премьер-Лиги возобновится выездом к "Астон Вилле" 21 июня.
14.06.2020 21:00
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Последние комментарии:
Ну ето абсолютно новый чолсей
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Разъе6али самую ненавистную команду Англии
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Молодцы! Не только колбаса умеет громить.. :D
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Лофтус Чик и Гилмор два ярчайших таланта синей академии, как же Рубена не хватало в этом сезоне, топ!
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Шубки-шубками, а Лофтуса шапец как не хватало Пенсам в том сезоне и в этом. Очень качественный актив клуба, который должен позволить сэкономить Пенсам деньги, не тратя их на еще "зеленого" Хаверца.
Это солидное усиление клубу, если он перестанет вылетать на такие огромные сроки в лазарет и утвердится в основе.
Рад, что он в строю
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Машина...
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РЛЧ, Гилмор > Погба, Фред
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А зиропульку бы ваще с десяток раз продырявили
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