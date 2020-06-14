"Челси" забил семь голов КПР в товарищеском матче

Рубен Лофтус-Чик и Росс Баркли Продолжая подготовку к возобновлению сезона, "Челси" одержал победу 7:1 над "Куинз Парк Рейнджерс" в товарищеском матче.

Одним из двух главных героев этого лондонского дерби, сыгранного на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье, стал полузащитник "синих" Рубен Лофтус-Чик, пропустивший более года с надрывом ахилла.

Лофтус-Чик оформил в этом матче дубль — как и 19-летний полузащитник Билли Гилмор, демонстрировавший потрясающую форму перед остановкой сезона в марте.

Оставшиеся три гола в составе "Челси" распределились между Мейсоном Маунтом, Виллианом и Оливье Жиру. Уже к перерыву счет был 4:1.

Добавим, что для команды Фрэнка Лэмпарда сезон Премьер-Лиги возобновится выездом к "Астон Вилле" 21 июня.


Метки Куинз Парк Рейнджерс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1152

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  1. unclearness 14.06.2020 21:53 # unclearness
    Ну ето абсолютно новый чолсей

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  2. chelsea88 14.06.2020 21:38 # chelsea88
    Разъе6али самую ненавистную команду Англии

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  3. chelsiukpro 14.06.2020 21:29 # chelsiukpro
    Молодцы! Не только колбаса умеет громить.. :D

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  4. cristean2 14.06.2020 21:20 # cristean2
    Лофтус Чик и Гилмор два ярчайших таланта синей академии, как же Рубена не хватало в этом сезоне, топ!

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  5. staryi-eblan 14.06.2020 21:15 # staryi-eblan
    Шубки-шубками, а Лофтуса шапец как не хватало Пенсам в том сезоне и в этом. Очень качественный актив клуба, который должен позволить сэкономить Пенсам деньги, не тратя их на еще "зеленого" Хаверца.

    Это солидное усиление клубу, если он перестанет вылетать на такие огромные сроки в лазарет и утвердится в основе.
    Рад, что он в строю

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  6. chelsealondon 14.06.2020 21:11 # chelsealondon
    Машина...

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  7. yamateh 14.06.2020 21:11 # yamateh
    РЛЧ, Гилмор > Погба, Фред

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  8. j-silver 14.06.2020 21:11 # j-silver
    А зиропульку бы ваще с десяток раз продырявили

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