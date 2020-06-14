"Челси" забил семь голов КПР в товарищеском матче

Продолжая подготовку к возобновлению сезона, "Челси" одержал победу 7:1 над "Куинз Парк Рейнджерс" в товарищеском матче.

Одним из двух главных героев этого лондонского дерби, сыгранного на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье, стал полузащитник "синих" Рубен Лофтус-Чик, пропустивший более года с надрывом ахилла.



Лофтус-Чик оформил в этом матче дубль — как и 19-летний полузащитник Билли Гилмор, демонстрировавший потрясающую форму перед остановкой сезона в марте.



Оставшиеся три гола в составе "Челси" распределились между Мейсоном Маунтом, Виллианом и Оливье Жиру. Уже к перерыву счет был 4:1.



Добавим, что для команды Фрэнка Лэмпарда сезон Премьер-Лиги возобновится выездом к "Астон Вилле" 21 июня.