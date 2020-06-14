Каррагер сомневается, что "Ливерпуль" защитит титул без "фактора "Энфилда"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сомневается, что "Ливерпуль" защитит титул Премьер-Лиги, если весь следующий сезон пройдет без зрителей.

Учитывая ситуацию в мире с коронавирусом, никто достоверно не знает, когда футбольные фанаты вернутся на стадионы. Некоторые эксперты говорят, что это может не случиться до середины 2021 года, когда ученые надеются получить вакцину от COVID-19.



Каррагер не сомневается, что "Ливерпуль" выиграет минимум два из оставшихся девяти матчей в этом сезоне, а вот в следующем команде Юргена Клоппа придется туго без поддержки "Энфилда".



"Я не думаю, что отсутствие зрителей на трибунах затронет "Ливерпуль" больше, чем кого-либо еще, потому что они являются одной из лучших команд и поэтому, полагаю, все равно будут добиваться хороших результатов".



"Если бы, скажем, это случилось в прошлом сезоне, когда "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" шли ноздря в ноздрю, то перед девятью заключительным турами я бы однозначно отдал предпочтение "Манчестер Сити", потому что, думаю, они справились бы гораздо лучше с этой ситуацией, в которой мы находимся прямо сейчас".



"Я правда думаю, что "Энфилд" имеет огромное влияние, и футбол Клоппа слегка отличается от футбола Гвардиолы. Энергия толпы, энергия команды и темп многое значат для Клоппа. Пеп же больше делает акцент на техническую сторону игры".



"Поэтому, думаю, "Манчестер Сити" лучше готов к этой ситуации, но я не думаю, что на "Ливерпуль" это повлияет больше, чем на какой-либо другой клуб. Возможно, клубы из подавала таблицы и смогут выиграть только один-два матча из оставшихся девяти, но к "Ливерпулю" это не относится".



"Но не поймите меня неправильно. У меня будут серьезные сомнения насчет защиты "Ливерпулем" титула, если эта ситуация продлится на весь следующий сезон, потому что фактор "Энфилда" имеет огромное значение для успеха "Ливерпуля" — не только "Ливерпуля" Юргена Клоппа, но и в "Ливерпуля" в предыдущие годы", — цитирует Каррагера Evening Standard.