Хаманн: "Санчо слишком хорош, чтобы ждать еще год"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Германии Дитмар Хаманн считает, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не должен откладывать на год свое возвращение в Англию.

Покинув "Манчестер Сити" юниором три года назад, сейчас Санчо вырос в одну из главных звезд Бундеслиги и оценивается в сумму свыше 100 миллионов фунтов.



Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставит продажу Джейдона "Боруссией" этим летом под угрозу. Но Хаманн не считает это помехой.



"Рынок сохранится для игроков топ-уровня — вроде Джейдона Санчо, который слишком хорош, чтобы ждать еще год".



"Я ожидаю, что он отправится в Премьер-Лигу. Наиболее вероятным направлением для него является "Манчестер Юнайтед", — сообщил Хаманн Bild.