Каррагер рад, что Фергюсон больше не может сбросить "Ливерпуль" с трона

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер испытывает облегчение, что сэр Алекс Фергюсон, так долго не подпускавший мерсисайдцев к трону, ушел на пенсию.

Уже через два матча "Ливерпуль" может оформить свой первый с 1990 чемпионский титул. Столь длительное ожидание Каррагер в первую очередь связывает с персоной бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Фергюсона.



"Сэр Алекс был гением. Кажется, что "Ливерпуль", наконец, вернулся на свой трон, но шансы у других клубов, отличных от "Юнайтед", появились лишь после того, как Фергюсон ушел".



"Поначалу Фергюсону было сложно в "Юнайтед", потому что успех "Ливерпуля" выглядел незыблемымым. Казалось, что это будет длиться бесконечно. Фергюсон хотел купить Питера Бирдсли и Джона Барнсли, но они оказались в "Ливерпуле". Такие вещи оказывают огромное влияние, и достоверно известно, что Фергюсон начинал тяжело в "Юнайтед", однако было достаточно взглянуть на его достижения с "Абердином", чтобы понять, что он классный тренер".



"Когда "Ливерпуль" начал подавать признаки слабости — Кенни Далглиш ушел, мы уступили титул "Арсеналу" в 1991 — он почуял кровь, воспользовался шансом и больше никогда не позволял "Ливерпулю" вернуться на трон. "Ливерпуль" тоже не давал ему ни шанса, когда он пришел в 1986, ни малейшего намека на титул, но стоило "Юнайтед" начать побеждать, и они обнаружили у себя тренера, который знает, как продолжать это делать", — цитирует Каррагера The Guardian.