Обамеянг: "Возможно, самое важное решение в моей карьере"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что подписание им нового контракта зависит от клуба.

В данный момент у Обамеянга остается только 12 месяцев по контракту. Габонский нападающий подтверждает, что переговоры о продлении сотрудничества ведутся, но пока "Арсенал" не возвращался с новым предложением.



Пьер-Эмерик, забивший 61 гол в 97 матчах за "канониров", намекает, что определяющее значение для него будут иметь не только цифры в зарплате, но и амбиции клуба.



"В последнее время я не получал нового предложения о продлении своего контракта. Но, конечно, мы уже несколько месяцев общаемся".



"Они очень хорошо знают, почему пока ничего не произошло. Ключи в их руках. Это зависит от них, они должны приложить усилия, а там мы посмотрим, как все будет".



"Это поворотный момент в моей карьере, и я буду откровенен с каждым. Это решение определенно будет сложным для меня. Я до сих пор не определился, поэтому посмотрим. Это, возможно, самое важное решение в моей карьере".



"Все игроки хотят выигрывать трофеи. И каждый задает вопрос: "Хочет он выигрывать трофеи с "Арсеналом" или где-нибудь еще?"



"Но, как я уже сказал, время покажет. Как я и сказал, ключи к этому в руках клуба. Я голоден до трофеев, и какое бы решение я ни принял, я приму его, чтобы сражаться за трофеи. Проясню еще раз: пока ничего не решено", — сообщил Обамеянг Telefoot.