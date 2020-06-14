Венгер: "Brexit может убить превосходство Премьер-Лиги"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер опасается, что Brexit "убьет превосходство" Премьер-Лиги.

По количеству звездных игроков и тренеров, по оборачивающимся деньгам, по уровню конкуренции и зрительского интереса Премьер-Лиге уже много лет нет равных в мире.



Однако сейчас Британия находится в процессе выхода из Европейского союза, и возможное влияние Brexit на футбол вызывает беспокойство у Венгера, тренировавшего "Арсенал" на протяжении 22 лет.



"Некоторые люди подсознательно хотели восстановить некоторую суверенность и возможность самостоятельно определять свою судьбу. А футбол — это противоположное".



"Когда я приехал сюда, английский футбол принадлежал английским людям. Сегодня английская Премьер-Лига принадлежит иностранным людям".



"Как это изменится? Это будет зависеть от того, как Brexit применят к футболу. Будут ли игроки из Европы считаться иностранцами, которым нельзя свободно выступать в Премьер-Лиге? Я не знаю".



"Но если правила будут носить ограничительный характер, это убьет превосходство Премьер-Лиги".



"Потому что сегодня Премьер-Лига зависит от того, насколько она известна и популярна в мире. Здесь лучшие игроки и владельцы-мультимиллионеры со всего мира".



"Что касается тренеров, то они захотят работать там, где лучшие игроки. Поэтому все зависит от решений, которые будут приняты".



"Но я верю, что люди в Англии достаточно умны и достаточно любят свой футбол, чтобы не разрушать эту жемчужину", — сообщил Венгер Daily Mirror.