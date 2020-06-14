"Арсенал" может пожертвовать Мэйтланд-Найлсом ради Обамеянга
"Арсенал" может принести в жертву своего воспитанника Эйнсли Мэйтланд-Найлса ради продления контракта с габонским нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Чтобы не лишиться Обамеянга через год безо всякой компенсации, "канониры" обязаны принять решение насчет Пьер-Эмерика уже этим летом — если новый контракт будет невозможен, капитана команды придется продать.
Из-за экономического кризиса "Арсенал" находится в весьма затруднительном положении, чтобы сделать устраивающее Обамеянга предложение о продлении сотрудничества.
В сложившейся ситуации, утверждает The Sun, "канониры" могут продать Мэйтланд-Найлса, который находится в системе лондонского клуба с шести лет, но который совершенно не впечатлил главного тренера Микеля Артету за месяцы совместной работы.
На "Эмирейтс" надеются выручить 20 миллионов фунтов с продажи 22-летнего англичанина, и эти деньги пойдут на новый контракт с Обамеянгом.
14.06.2020 15:00
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*баные кровавые ритуалы гг-шек
за анбиттен расплачиваются кровью молодняка до сих пор, проклЯтый Венгер
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кто это вообще
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Лучше Обама, чем сомнительный молодой нигер. Первое адекватное решение за 10 лет
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