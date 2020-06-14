"Арсенал" может пожертвовать Мэйтланд-Найлсом ради Обамеянга

Эйнсли Мэйтланд-Найлс "Арсенал" может принести в жертву своего воспитанника Эйнсли Мэйтланд-Найлса ради продления контракта с габонским нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Чтобы не лишиться Обамеянга через год безо всякой компенсации, "канониры" обязаны принять решение насчет Пьер-Эмерика уже этим летом — если новый контракт будет невозможен, капитана команды придется продать.

Из-за экономического кризиса "Арсенал" находится в весьма затруднительном положении, чтобы сделать устраивающее Обамеянга предложение о продлении сотрудничества.

В сложившейся ситуации, утверждает The Sun, "канониры" могут продать Мэйтланд-Найлса, который находится в системе лондонского клуба с шести лет, но который совершенно не впечатлил главного тренера Микеля Артету за месяцы совместной работы.

На "Эмирейтс" надеются выручить 20 миллионов фунтов с продажи 22-летнего англичанина, и эти деньги пойдут на новый контракт с Обамеянгом.


Метки Арсенал, контракты, Мэйтланд-Найлс, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2020 15:00

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  1. lfcynwa 14.06.2020 15:55 # lfcynwa
    *баные кровавые ритуалы гг-шек

    за анбиттен расплачиваются кровью молодняка до сих пор, проклЯтый Венгер

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  2. melwood-lfc 14.06.2020 15:19 # melwood-lfc
    кто это вообще

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  3. mrork 14.06.2020 15:06 # mrork
    Лучше Обама, чем сомнительный молодой нигер. Первое адекватное решение за 10 лет

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