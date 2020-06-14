"Арсенал" может пожертвовать Мэйтланд-Найлсом ради Обамеянга

"Арсенал" может принести в жертву своего воспитанника Эйнсли Мэйтланд-Найлса ради продления контракта с габонским нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Чтобы не лишиться Обамеянга через год безо всякой компенсации, "канониры" обязаны принять решение насчет Пьер-Эмерика уже этим летом — если новый контракт будет невозможен, капитана команды придется продать.



Из-за экономического кризиса "Арсенал" находится в весьма затруднительном положении, чтобы сделать устраивающее Обамеянга предложение о продлении сотрудничества.



В сложившейся ситуации, утверждает The Sun, "канониры" могут продать Мэйтланд-Найлса, который находится в системе лондонского клуба с шести лет, но который совершенно не впечатлил главного тренера Микеля Артету за месяцы совместной работы.



На "Эмирейтс" надеются выручить 20 миллионов фунтов с продажи 22-летнего англичанина, и эти деньги пойдут на новый контракт с Обамеянгом.