Хендерсону обещана роль первого номера МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что в будущем Дин Хендерсон станет первым номером "красных дьяволов" и сборной Англии.

Два последних сезона Хендерсон провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед", добившись огромного прогресса. Дин заслужил репутацию одного из лучших голкиперов Премьер-Лиги и начал вызываться в национальную команду.



Проблема для Хендерсона в том, что он пока не может вернуться в родной МЮ из-за наличия там Давида Де Хеа, который ранее в этом сезоне заключил новый контракт до 2023 года и опцией продления еще на 12 месяцев.



Тем не менее, на "Олд Траффорд" исключают продажу Хендерсона, возлагая большие надежды на 23-летнего англичанина в будущем.



"За последние годы Дин принял несколько замечательных решений для своей карьеры и значительно вырос. Мы все еще думаем, как нам поступить с ним в следующем сезоне, и пока это не решено".



"Он получил огромный опыт в этом сезоне и своей игрой доказал, что станет первым номером сборной Англии и первым номером "Манчестер Юнайтед" в будущем", — цитирует Сульшера Daily Mirror.