Санчес может получить новую роль в "Юнайтед"

Нападающий Алексис Санчес может получить новую роль в "Манчестер Юнайтед" после возвращения из "Интера".

Напомним, прошлым летом "Интер" взял Санчеса в аренду. Алексис забил один гол в четырех первых матчах за клуб Серии А, а затем вывихнул лодыжку в сборной Чили и угодил в лазарет на три месяца.



По возвращении в строй в январе Санчес принял участие в 11 матчах, но во многих из них выходил только на замену и ни разу не отличился. Грянувший кризис и вовсе исключил всякую вероятность того, что Алексис останется в команде Антонио Конте.



Как сообщает Daily Mirror, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже провел переговоры со своим исполнительным директором Эдом Вудвордом о планах насчет Санчеса.



Затяжной спад в игре Санчеса, его зарплата в 500 тысяч фунтов в неделю, а также экономический кризис оставляют "красным дьяволам" не так много вариантов.



Источник с "Олд Траффорд" сообщил изданию, что 31-летний чилиец может получить свое место в планах Сульшера на следующий сезон, однако это будет место на периферии.



Санчесу придется сражаться за игровые минуты. Вдобавок Сульшер не собирается использовать Алексиса в ущерб молодым Мейсону Гринвуду и Даниэлю Джеймсу. Отчаянно пытаться реанимировать звездного игрока, как это было при Жозе Моуриньо, "Юнайтед" уже не будет.



Добавим, что от роскошного контракта Санчеса с "Юнайтед" остается еще два полных года.