"Юнайтед" заинтересован в Уилфриде Ндиди
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.
Своей игрой за "лис" Ндиди заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги. Уилфрид блестяще заменил проданного в "Челси" Нголо Канте и вскоре тоже может уйти в большой клуб.
Как утверждает Daily Express, еще до остановки сезона интерес к 23-летнему игроку сборной Нигерии проявляли "Реал" и ПСЖ.
Очередным клубом, добавившим Ндиди в список желанных целей на лето, стал "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассматривает Уилфрида в качестве альтернативы Донни Ван де Беку из "Аякса".
Поскольку в данный момент Ван де Бек ближе к переходу в "Реал", "Юнайтед", вероятнее всего, сосредоточит свое внимание на Ндиди.
14.06.2020 12:00
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