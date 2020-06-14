"Юнайтед" заинтересован в Уилфриде Ндиди

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.

Своей игрой за "лис" Ндиди заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги. Уилфрид блестяще заменил проданного в "Челси" Нголо Канте и вскоре тоже может уйти в большой клуб.



Как утверждает Daily Express, еще до остановки сезона интерес к 23-летнему игроку сборной Нигерии проявляли "Реал" и ПСЖ.



Очередным клубом, добавившим Ндиди в список желанных целей на лето, стал "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер рассматривает Уилфрида в качестве альтернативы Донни Ван де Беку из "Аякса".



Поскольку в данный момент Ван де Бек ближе к переходу в "Реал", "Юнайтед", вероятнее всего, сосредоточит свое внимание на Ндиди.