Каррагер уверен, что Вернер перешел бы в "Ливерпуль", если бы не пандемия

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "красные" непременно купили бы нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, если бы не пандемия коронавируса.

Как известно, 24-летний Вернер сделал свой выбор в пользу "Челси", а не "Ливерпуля", который на протяжении многих месяцев считался фаворитом в борьбе за Тимо.



Нерешительность своего бывшего клуба Каррагер объясняет тем, что "Ливерпуль" оказался не готов потратить в кризис огромную сумму денег на игрока, которому даже не гарантировано место в стартовом составе.



"Я искренне верю, что Тимо Вернер стал бы игроком "Ливерпуля", если бы не пандемия. Я абсолютно убежден в этом".



"Если бы Тимо Вернер перешел в "Ливерпуль", он не был бы первым выбор, учитывая имеющуюся тройку нападения. Он добавил бы гибкости, потому что способен сыграть как на фланге, так и по центру, а "Ливерпулю", думаю, этого не хватает".



"Ориги — легенда "Ливерпуля" благодаря тем важным голам, которые он забил, но я всегда опасался, что у "Ливерпуля" могут возникнуть серьезные проблемы в случае травмы одного из трех основных нападающих. Я всегда считал, что в качестве дублера "Ливерпулю" нужен более классный игрок, чем Дивок".



"Вернер выглядел идеальным приобретением. Он немец, он играет за команду, у которой похожая с "Ливерпулем" философия, и он очень быстр. Но потратить 50 миллионов на кого-нибудь, кто не будет твоим первым выбором, — это сложное решение", — цитирует Каррагера Evening Standard.