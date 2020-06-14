Аарон Рэмси может перейти в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" является одним из нескольких клубов, которым был предложен полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси.
Рэмси присоединился к "Ювентусу" лишь прошлым летом, перебравшись в Турин из "Арсенала" свободным агентом на контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.
Однако на днях появилась информация, что экономический кризис неважная игра Рэмси в этом сезоне подталкивают чемпионов Серии А к расставанию с 29-летним валлийцем.
Как сообщает The Sun, "Ювентус" готов как продать Рэмси, так и отпустить Аарона в аренду. Интерес к экс-игроку "Кардиффа" уже проявили несколько клубов Премьер-Лиги.
Среди тех, кто задумывается о приглашении Рэмси, находится и "Тоттенхэм". 11 лет, проведенных в другом лондонском клубе, не страшат "шпор".
14.06.2020 10:00
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