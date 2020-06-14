Аарон Рэмси может перейти в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" является одним из нескольких клубов, которым был предложен полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси.

Рэмси присоединился к "Ювентусу" лишь прошлым летом, перебравшись в Турин из "Арсенала" свободным агентом на контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.



Однако на днях появилась информация, что экономический кризис неважная игра Рэмси в этом сезоне подталкивают чемпионов Серии А к расставанию с 29-летним валлийцем.



Как сообщает The Sun, "Ювентус" готов как продать Рэмси, так и отпустить Аарона в аренду. Интерес к экс-игроку "Кардиффа" уже проявили несколько клубов Премьер-Лиги.



Среди тех, кто задумывается о приглашении Рэмси, находится и "Тоттенхэм". 11 лет, проведенных в другом лондонском клубе, не страшат "шпор".