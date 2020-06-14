Фердинанд ожидает, что МЮ финиширует в топ-4

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что команда Оле Гуннара Сульшера завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

На момент остановки сезона в марте "красные дьяволы" не знали поражений на протяжении 11 матчей кряду с учетом всех соревнований, сократив отставание от четвертого "Челси" до трех очков.



Фердинанд не думает, что "Юнайтед" растеряет свою форму за время трехмесячной паузы, аргументируя это возвращением из лазарета двух ключевых игроков.



"Я рассчитываю, что они попадут в топ-4. Со своим подбором игроков он должны сделать это".



"Поль Погба снова здоров, как и Маркус Рэшфорд. Ходят разговоры, что Погба выглядит очень хорошо на тренировках".



"Они не проигрывали около 10 матчей, а тренерская работа Оле начала давать свои плоды. Я никогда не терял веру в Оле, несмотря на всю критику в его адрес".



"Я верю в него, и если он попадет в топ-4, можно будет сказать, что он потрудился на славу. Если все будет хорошо, он также может замахнуться на Лигу Европы", — сообщил Фердинанд The Sun.