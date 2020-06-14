Лено опасается, что Вернер усилит "Челси"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено с сожалением признал, что нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер сделает "Челси" сильнее.

Как известно, "Челси" находится в завершающей стадии оформления трансфера Вернера стоимостью 53 миллиона фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Тимо получит контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю.



Лено отлично осведомлен о качествах Вернера, с которым они не только партнеры по сборной Германии, но и друзья. Бернд уверен, что Тимо ждет успех в Англии.



"Я очень хорошо лажу с Тимо. Буду очень рад видеть его в Лондоне. Я порадуюсь за него, потому что "Челси" — отличный выбор, это не подлежит сомнению".



"Премьер-Лига быстрее, здесь больше физической борьбы, но я думаю, он хорошо подходит для этого. Тимо — крайне быстрый игрок".



"Боюсь, я должен признать, что со своими качествами и инстинктом убийцы он сможет усилить "Челси", — сообщил Лено Sky Sport Germany.