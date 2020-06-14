У неназванного игрока "Норвича" обнаружен коронавирус

Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус обернулся двумя положительными результатами, один из которых относится к "Норвичу".

11 и 12 июня медики взяли очередные пробы на COVID-19 в количестве 1,200 штук. Среди двух зараженных оказался игрок "Норвича", тогда как клубная принадлежность второго не разглашается.



Следуя протоколу безопасности, теперь инфицированный футболист "канареек" будет изолирован на одну неделю, а в общую группу вернется не раньше, чем через две недели.



Таким образом, аутсайдер Премьер-Лиги, в минувшую пятницу сыгравший товарищеский матч против "Тоттенхэма", возобновит сезон без одного из своих футболистов.