Хуанма Лильо: философ, экспериментатор, наставник Гвардиолы

Новым ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" стал его давний соратник и единомышленник Хуан Мануэль Лильо, незримо присутствовавший рядом с Пепом во время строительства им великой команды в "Барселоне", но никогда не имевший значительных успехов в качестве самостоятельного специалиста.

Хуан Мануэль Лильо никогда не играл в футбол на высоком уровне, но в профессиональном футболе находится с 1981 года, когда 16-летнего парня назначили главным тренером локального клуба "Амарос". В 29 лет он вывел в высший дивизион испанского футбола "Саламанку", став самым молодым тренером в истории Ла Лиги, но с тех пор не работал нигде дольше двух сезонов.



Президенты футбольных клубов не очень хотели связываться с Лильо, так как его репутация футбольного философа и экспериментатора, ставящего игровой процесс выше результата, опережала его, но многие заметные фигуры испанского тренерского цеха являются в некотором роде его учениками и последователями. Самый известный из них — Пеп Гвардиола, с которым Хуанма Лильо пересекся в Мексике, когда руководил клубом "Дорадос" из Синалоа, где довелось поиграть на закате карьеры Пепу.



Хуанма Лильо — тренер, который непрестанно ругает журналистов за использование бессмысленных клише, любит диалектические битвы и может похвастать библиотекой в 10,000 томов и полной коллекцией футбольных журналов и газет. Он регулярно ссылается на теорию сложности в футболе и жизни, и остается убежденным сторонником того стиля игры, который принес славу "Барселоне" и сборной Испании в новом тысячелетии.



Гвардиола никогда не скрывал своего восхищения Лильо. Вместе с Йоханом Кройфом он описывает его как тренера, который оказал на него наибольшее влияние. И когда Лильо говорит о "Барселоне" Пепа, он вполне может использовать местоимение "мы". Он помогал Гвардиоле в течение его первых месяцев в "Барселоне Б", а когда Пеп возглавил первую команду, то был его неформальным консультантом.



Впрочем, когда-то их отношения могли стать официальными: когда Луис Бассат баллотировался на пост президента "Барселоны" в 2003 году, он видел на посту спортивного директора Пепа Гвардиолу, а главным тренером команды должен был стать как раз Хуанма Лильо. Увы, Бассат проиграл, и Гвардиоле понадобилось еще шесть лет, чтобы начать свою работу по строительству команды. Официально все это время у Лильо не было никакой должности в каталонском клубе, но отпечатки его футбольной философии видны в этом проекте повсюду. По иронии судьбы, Лильо был уволен из своего последнего клуба Ла Лиги в 2010 году как раз после поражения от "Барселоны" Пепа Гвардиолы — со счетом 0:8…





Кроме Гвардиолы, Хуанма активно сотрудничал и с другим тренером, являющимся поклонником стиля, основанного на владении мячом, — аргентинцем Хорхе Сампаоли, чьим ассистентом он был в сборной Чили и "Севилье". Также Лильо, считающий лучшим игроком всех времен и народов Андреса Иньесту, был его менеджером в японском "Виссел Кобе". Предлагаем вашему вниманию урывки из обширного интервью, которое Лильо дал в 2011 году известному британскому журналисту Сиду Лоу для Blizzard.



- Вы однажды сказали, что понимаете, почему президенты увольняют тренеров, но не понимаете, зачем они их в таком случае назначали. А кто такой тренер? Какова его роль, по вашему мнению?



Лильо: "Самое основное — ваше официальная роль. На самом базовом уровне понимание роли тренера сводится к выбору состава на игру. Но помимо этого мы имеем не так уж много рычагов влияния на происходящее на поле. Это игра, в которую играют футболисты. Те тренеры, что превозносят свою важность, просто хотят заявить о себе за счет других. Наша роль намного меньше, чем некоторые тренеры хотят верить. Тем не менее, даже с теми инструментами, что у нас есть, можно управлять некоторыми вещами. Также есть большая разница между профессиональным футболом и любительским. Вы должны сами спросить себя: кто такой тренер? Кто-то делает упор на образование, кто-то — на собственную значимость, кто-то считает себя консерватором, а кто-то всегда готов к экспериментам. Некоторые движимы конкуренцией, а другие — самой игрой".



- А как насчет вас?



Лильо: "Имейте ввиду, что я начинал очень молодым. В 16 лет я уже был тренером. Я не был игроком, поэтому я хотел быть ближе к футболу, стать участником процесса. Именно это желание было моей мотивацией. Я считаю себя дидактическим тренером — хочу дать возможность своим игрокам быть более осведомленными о том, чем они занимаются. Речь не только об игре, но и о многих жизненных вещах. В нашем обществе много учителей, но мало педагогов. Как говорил испанский философ Франциско Умбрал: "Каждый день люди становятся более квалифицированными, но менее образованными". У людей есть несколько степеней, но они могут не знать, как перейти дорогу. Университеты пытаются превратить нас в машины. Когда дело доходит до работы, очень важно иметь сочувствие к людям. Любой человек будет лучше работать в хорошей атмосфере — и вы должны создать ее для футболистов".



- Как вы строите свои команды с футбольной точки зрения? Очевидно, что упрощенное представление об этом выглядит так: "У меня есть правый латераль, левый, а кто мой центральный полузащитник?"



Лильо: "В моем случае это не так. Когда вы прибываете в команду, она уже построена на 80% и более. Вы должны увидеть, что можно улучшить. Также вы должны отталкиваться от имеющихся игроков, а не наоборот. Вам нужно сделать так, чтобы связи между игроками на поле работали идеально. Мой менталитет основан на обмене информацией и человеческих отношениях. Если вы скажете мне "давайте оценим правого латераля", я спрошу: а кто играет рядом с ним? Как они взаимодействуют?"



- Вы говорили, что атаки и защиты не существует?



Лильо: "Конечно. Как может существовать атака и защита, если у вас нет мяча? Как одно может существовать без другого? Но людям свойственно упрощать многие вещи. Я это понимаю, но вы должны упрощать вещи, не делая их беднее. И это работает для всего. Вы не можете взять правую руку Рафаэля Надаля и натренировать ее отдельно от тела. Как можно преуспеть в футболе, не играя в него? Если ты бегаешь, ты тренируешься бегать, а не играть в футбол. Если вы бегаете, вы будете здоровее, потому что бегать — это здорово. Но это не значит, что вы станете лучше, как футболист без учета контекста".



- Но разве бег не помогает в футболе?



Лильо: "Делая тебя здоровее — да. И если это помогает вам психологически — отлично. Может быть, вы чувствуете себя лучше, сильнее, быстрее, но все же футбол — это история связей и комбинаций. Простое умение быстро бегать не сделает вас лучше".



- Давайте поговорим об игре. Что вы делаете с мячом на поле? Вы защищаете очень специфический тип футбола.



Лильо: "Я защищаю игру, которая приносит победу".



- Но вы пытаетесь победить с помощью стиля, построенного вокруг мяча…



Лильо: "Конечно, так как без мяча эта игра не имеет смысла".



- Но есть много тренеров, которые не заботятся о мяче…



Лильо: "Мы должны делать все в зависимости от мяча — он главный актер на поле. Без мяча ничего нет. Мяч — источник жизни в этой игре. Какой смысл футбола без мяча? Пусть мяч окажется в сетке — в этом ведь суть футбола? Без мяча нет смысла, но многие тренеры считают иначе".



- Они считают себя прагматиками, но и вы стремитесь к выигрышу, то есть — ваш подход также прагматичен.



Лильо: "Также? Нет. Основная роль тренера — повысить шансы команды на победу. Но все же в футболе главнее сам игровой процесс, а не результат. Когда мы говорим, что результат важнее — это ложь. Именно те тренеры, что постоянно говорят о важности результата, чаще всего оправдывают себя, когда его нет. Тот, кто продает результаты — "продает дым", — является шарлатаном".



- Но вы же тоже говорите, что ваша цель в футболе — победа.



Лильо: "Цель — это само путешествие, процесс, работа. В гонке вы можете быть первым, опережая других на мили, прежде чем упадете за несколько метров до финиша. Вас обогащает не результат, а сам процесс. Результат — это статистика. Коэффициент рождаемости постоянно увеличивается. Это полезно? Нет. Но процесс, который приводит к этому? Это уже интереснее. Процесс важнее результата, и в футболе обсуждать нужно игру, а не результаты. Результаты не подлежат сомнению, в них нет ничего интересного. Вы покупаете газету в понедельник утром за один евро, чтобы увидеть результаты матчей? Когда вы приходите на стадион, зачем вы туда идете? Можно прийти на последней минуте и увидеть результат, если он вам так важен. Вы смотрите 90 минут игры, ее процесс, а затем обсуждаете ее всю неделю".



- То есть, мы ошибаемся, когда оцениваем процесс по результатам?



Лильо: "Вы не можете проверить процесс по результатам. Люди склонны поклоняться тому, что хорошо закончилось, а не тому, что хорошо сделано. Мы нападаем на то, что закончилось плохо, а не на то, что плохо сделано. По крайней мере, так делают СМИ. И так как у большинства журналистов нет возможности судить о том, является ли метод подготовки команды правильным, суждение является предвзятым. Один и тот же процесс может иметь разные последствия. Мюнхенская "Бавария" выглядела отличной командой в финале ЛЧ-99 к 90-й минуте матча. А на 92-й минуте все ее игроки стали "лузерами". Как это возможно? Этот момент — идеальная иллюстрация того, что результат далеко не всегда будет правильной оценкой происходящего. Я помню, как четвертый судья пошел направо, чтобы удержать игроков "Баварии" от желания вырваться на поле и отпраздновать победу, а через две минуты он точно также пошел налево, чтобы сдерживать игроков "Манчестер Юнайтед".



- Вас называют изобретателем схемы 4-2-3-1, которую вы использовали в начале 90-х в "Культурал Леонесе". Почему вы решили так играть в то время?



Лильо: "Мы смотрим на прошлое через призму настоящего, поэтому я не могу быть уверен, что сегодня мои действия имеют то же значение, что и тогда, в начале 90-х. Я не помню, как я себя чувствовал в то время, но я хотел, чтобы игроки перед мячом были более подвижными и были ближе к воротам. Я хотел иметь четырех нападающих, но с рациональным занятием пространства. Мы прессинговали очень, очень высоко, чтобы вернуть мяч рядом с воротами противника. Но самое главное, я хотел иметь трех медиа-пунта. Я хотел создать пространственное распределение, которое работало бы идеально с теми игроками, что у меня были. И в течение многих лет тренеры использовали эту схему — оно хорошая, но я уверен, что ее использовали и раньше — к примеру, в формате 4-4-2 с оттянутым форвардом. Сегодня существует навязчивая идея давать всему имена, потому и говорят о 4-2-3-1".

- Для вас ключ — это позиционная игра, верно?



Лильо: "Да, я верю в позиционную игру, потому что она укрепляет отношения между игроками. Например, чтобы зафиксировать позиции игроков команды соперника, создать численное преимущество на ключевых участках поля, устранить определенные зоны, облегчить определенные действия и позволить находить оптимальные решения в атаке. Мне нравится, когда игроки бьют по мячу своей дальней ногой, чтобы открыть игру и найти игровые линии".



- Требует ли это индивидуальной работы?



Лильо: "Нет. Игроки играют не по отдельности, а в команде. Если у игрока есть мяч на своей половине поля, и он ведет мяч и забивает, то даже это не индивидуальный проход, так как защитники не смогли отобрать мяч у этого игрока, потому были сосредоточены на закрытии свободных зон. Люди говорят об индивидуальных действиях, но их в футболе не существует — на поле всегда есть комплексная картина".



- Кто из игроков вам нравится больше всего?



Лильо: "Лучшие игроки — это те, кто лучше всего интерпретирует игру и может предложить решения на благо команды. Для меня есть только один такой игрок — Андрес Иньеста. Он получает мяч, передает его, он интерпретирует, оценивает возможности команды, постоянно адаптируется. Он может быть и вратарем — можете мне поверить. Месси забивает больше, но как игрок Иньеста лучше. У него есть понимание игры, а не список качеств — скорость, сила или что-то в этом роде. Иньеста — быстрый? Сильный? Не сказал бы, но для меня он — лучший".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru