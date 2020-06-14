Сульшер получит более 1 млн. фунтов, если выведет МЮ в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит семизначный бонус, если вернет свой клуб в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

Согласно слухам, Сульшер зарабатывает менее половины тех 15 миллионов фунтов, которые получал его предшественник Жозе Моуриньо. Однако норвежский специалист может улучшить свое финансовое положение с помощью ряда бонусов, прописанных в контракте, сообщает The Sun.



Если Спортивный арбитражный суд оставит дисквалификацию "Манчестер Сити" в силе, то для попадания в Лигу Чемпионов будет достаточно занять пятое место в Премьер-Лиге — именно на этой строчке "Юнайтед" сейчас располагается.



Кроме того, "красные дьяволы" продолжают свой путь в плей-офф Лиги Европы, где они считаются одним из фаворитов. Победа в этом соревновании тоже открывает путь в Лигу Чемпионов.



Если "Юнайтед" достигнет заветной цели и вернется в европейскую элиту, Сульшер получит от клуба бонус в размере свыше 1 млн. фунтов.