Янузай раскритиковал Ван Галя

Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай раскритиковал бывшего главного тренера "красных дьяволов" Луи Ван Галя за отношение к нему и Мемфису Депаю.

Ярко заявив о себе еще при Дэвиде Мойесе, Янузай получил новый контракт на улучшенных условиях, а также принял из рук завершившего карьеру Райана Гиггза 11-й номер.



Однако Янузай совершенно не нашел общего языка с Ван Галем, и в том, что его карьера в клубе, как и Депая, пошла под откос, Аднан винит именно голландского специалиста.



"Ну, Луи Ван Галь. Мне не нужно защищать себя перед ним — достаточно взглянуть на статистику".



"Когда я делал разницу в матче, ассистируя или забивая, затем я возвращался на скамейку запасных. То же самое было с Мемфисом. Если он (Ван Галь) скажет, что давал нам достаточно шансов, он просто врет. К счастью, в "Манчестер Юнайтед" достаточно людей, которые ценили меня", — сообщил Янузай Het Nieuwsblad.