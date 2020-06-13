"Арсенал" "достиг договоренности" о покупке Упамекано

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано продолжит карьеру в "Арсенале", о чем сообщает итальянская газета Tuttosport.

Ни Давид Луис, ни Шкодран Мустафи, ни Сократис Папастатопулос в полной мере не заслужили доверие главного тренера "канониров" Микеля Артета, укрепление центра обороны для которого является одной из приоритетных задач на это лето.



"Арсенал" уже получил одного новичка в эту зону, еще год назад согласовав приобретение Вильяма Салиба у "Сент-Этьена", а партнером юного француза может стать его чуть более опытный соотечественник Упамекано.



Как утверждает Tuttosport, на Дайо также претендовал "Милан", однако "россонери" было сказано, что 21-летний француз уже направляется в "Арсенал".



По информации издания, "Арсенал" достиг договоренности не только с самим Упамекано, но и с "РБ Лейпциг". Детали сделки не раскрываются — известно лишь то, что отступные за Дайо составляют 54 миллиона фунтов, однако контракт защитника истекает через 12 месяцев, из-за чего цена может быть значительно ниже.