"Арсенал" "достиг договоренности" о покупке Упамекано

Дайо Упамекано Центральный защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано продолжит карьеру в "Арсенале", о чем сообщает итальянская газета Tuttosport.

Ни Давид Луис, ни Шкодран Мустафи, ни Сократис Папастатопулос в полной мере не заслужили доверие главного тренера "канониров" Микеля Артета, укрепление центра обороны для которого является одной из приоритетных задач на это лето.

"Арсенал" уже получил одного новичка в эту зону, еще год назад согласовав приобретение Вильяма Салиба у "Сент-Этьена", а партнером юного француза может стать его чуть более опытный соотечественник Упамекано.

Как утверждает Tuttosport, на Дайо также претендовал "Милан", однако "россонери" было сказано, что 21-летний француз уже направляется в "Арсенал".

По информации издания, "Арсенал" достиг договоренности не только с самим Упамекано, но и с "РБ Лейпциг". Детали сделки не раскрываются — известно лишь то, что отступные за Дайо составляют 54 миллиона фунтов, однако контракт защитника истекает через 12 месяцев, из-за чего цена может быть значительно ниже.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2020 22:00

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  1. akado 13.06.2020 23:09 # akado
    Странно.

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  2. thegodfather 13.06.2020 22:18 # thegodfather
    Лооол.
    А был ведь добротным вроде защем...

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  3. muaxaxaxa 13.06.2020 22:14 # muaxaxaxa
    Рип карьера негра.

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