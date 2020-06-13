Макманаман ждет от "Ливерпуля" неожиданного приобретения
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман считает, что "красные" все еще могут совершить приобретение этим летом, несмотря на сорвавшийся трансфер Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".
"Ливерпуль" долгое время считался фаворитом в борьбе за Вернера, однако на прошлой неделе выяснилось, что борьбу за немецкого нападающего выиграл "Челси".
Тем не менее, Макманаман верит в способность главного тренера "красных" Юргена Клоппа удивить на трансферном рынке, как это уже было прежде.
"Думаю, в этом году командам будет сложно тратить много денег, учитывая текущий климат. Мы знаем, что команды теряют деньги, не зарабатывают со стадионов и вынуждены делать возвраты по спонсорским контрактам".
"Я не думаю, что "Ливерпуль" будет так же активен, как в год, когда они купили Алиссона и Виргила Ван Дейка, но в этом и нет особой необходимости, чтобы побороться за титул в следующем сезоне".
"Им важно удержать свою позицию, поэтому одного разумного приобретения и, возможно, пары молодых игроков будет достаточно в качестве дополнения к команде".
"Вы были бы счастливы, если бы они взяли и купили суперзвезду, но когда Юрген Клопп покупал суперзвезду, чье имя было у всех на устах? Когда переходили Мо Салаха и Садио Мане, в некоторой мере они стали неожиданными приобретениями".
"Ливерпуль" и Юрген Клопп всегда могут удивить, и в прошлом они замечательно потрудились в плане приобретений. Возможно, у них есть одно приобретение в рукаве на это лето", — сообщил Макманаман BBC Radio 5 Live.
13.06.2020 21:00
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