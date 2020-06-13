"Боруссия" больше не ожидает продажи Санчо

Директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что в его клубе не ожидают ухода вингера Джейдона Санчо в летнее трансферное окно.

До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отъезд Санчо из Дортмунда выглядел почти неминуемым. За 20-летним игроком сборной Англии, если верить прессе, охотились "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".



Экономический кризис заставил многие клубы пересмотреть свои трансферные планы, но не заставил "Боруссию" понизить цену за Санчо, за которого в Дортмунде по-прежнему хотят более 100 миллионов фунтов. Теперь продажа вингера, забившего 22 гола в 41 матче этого сезона, выглядит маловероятной.



"На прошлой неделе у нас были кое-какие проблемы с Джейдоном (по причине штрафа за стрижку), но теперь все это улажено. С тех пор он уже провел отличный матч и потрудился на славу. Он невероятно важен для нас".



"В данный момент мы предполагает, что он останется и будет играть за "Боруссию" в следующем сезоне".



"Что касается слухов насчет "Ливерпуля", то я могу сказать, что в них нет правды", — цитирует Келя Manchester Evening News.