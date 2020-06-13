Моуриньо призвал "Тоттенхэм" адаптироваться к "новой реальности"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда должна адаптироваться к игре без зрителей.
Накануне подопечные Моуриньо провели товарищеский матч против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Норвича" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и потерпели поражение 1:2.
Этот матч был разделен на четыре тайма по 30 минут, чтобы как можно больше игроков получили столь необходимую практику перед возобновлением сезона и привыкли бы к игре на пустом стадионе.
"Это было хорошее тренировочное занятие. Мы нуждались в игровых минутах, и нам нужно было почувствовать, что значит играть здесь без наших зрителей. Тренировочное занятие вместе с другой командой Премьер-Лиги — лучшая вещь в такой ситуации".
"Мы должны адаптироваться к этой новой реальности и должны почувствовать, каково это играть на пусто стадионе. Это мы и старались сделать".
"С фанатами или без, мы должны сражаться за очки на футбольном поле. С "Юнайтед" мы будем будем сражаться за очки (в матче 19 июня)", — сообщил Моуриньо официальному веб-сайту "Тоттенхэма".
13.06.2020 19:00
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