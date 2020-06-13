Полиция закрыло дело в отношении Хадсон-Одои
Полиция закрыла дело в отношении вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, который подозревался в изнасиловании.
Напомним, в прошлом месяце Хадсон-Одои угодил в весьма неприятную историю, пригласив в гости фотомодель, с которой он познакомился онлайн.
Ночью девушка, которую Каллум попросил надеть соблазнительное нижнее белье, почувствовала себя плохо, в результате чего домой к футболисту нагрянули скорая помощь и полиция.
Девушка была госпитализирована, а Хадсон-Одои был помещен под арест и позже выпущен под залог. Также полиция провела обыск в жилище игрока сборной Англии.
Однако сегодня 19-летий Хадсон-Одои сообщил в твиттере, что расследование в отношении него было завершено без выдвижения обвинений.
"И хотя прямо сейчас в мире происходят гораздо более важные вещи, вы, возможно, заметили, что меня заподозрили в кое-каких серьезных вещах".
"Я сохранял молчание и всецело содействовал полиции при их запросах, поскольку знал, что день, когда мое имя будет очищено, наступит".
"Сейчас, проведя тщательное расследование, полиция подтвердила, что они не будут предпринимать никаких действий", — гласит заявление Хадсон-Одои.
13.06.2020 18:00
Просмотров: 549
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Через пару лет негры на ведущих ролях будут . Вот тогда заживём
(ответить)
белого бы сразу закрыли, привет Адаму Джонсону.
(ответить)
Предложил одеть футболку челси от чего девушке стало плохо.
(ответить)
ох хо хоххх какой же придурок, очиститель имени, прежде всего мозги надо себе хорошенько прочистить, бабец заклеил нижним бельем чудак на букву м
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий