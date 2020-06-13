Полиция закрыло дело в отношении Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои Полиция закрыла дело в отношении вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, который подозревался в изнасиловании.

Напомним, в прошлом месяце Хадсон-Одои угодил в весьма неприятную историю, пригласив в гости фотомодель, с которой он познакомился онлайн.

Ночью девушка, которую Каллум попросил надеть соблазнительное нижнее белье, почувствовала себя плохо, в результате чего домой к футболисту нагрянули скорая помощь и полиция.

Девушка была госпитализирована, а Хадсон-Одои был помещен под арест и позже выпущен под залог. Также полиция провела обыск в жилище игрока сборной Англии.

Однако сегодня 19-летий Хадсон-Одои сообщил в твиттере, что расследование в отношении него было завершено без выдвижения обвинений.

"И хотя прямо сейчас в мире происходят гораздо более важные вещи, вы, возможно, заметили, что меня заподозрили в кое-каких серьезных вещах".

"Я сохранял молчание и всецело содействовал полиции при их запросах, поскольку знал, что день, когда мое имя будет очищено, наступит".

"Сейчас, проведя тщательное расследование, полиция подтвердила, что они не будут предпринимать никаких действий", — гласит заявление Хадсон-Одои.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 549

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. januzaj00 13.06.2020 18:16 # januzaj00
    Через пару лет негры на ведущих ролях будут . Вот тогда заживём

    (ответить)

  2. alexomck 13.06.2020 18:07 # alexomck
    белого бы сразу закрыли, привет Адаму Джонсону.

    (ответить)

  3. weorlfc 13.06.2020 18:06 # weorlfc
    Предложил одеть футболку челси от чего девушке стало плохо.

    (ответить)

  4. osivori 13.06.2020 18:03 # osivori
    ох хо хоххх какой же придурок, очиститель имени, прежде всего мозги надо себе хорошенько прочистить, бабец заклеил нижним бельем чудак на букву м

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: