Полиция закрыло дело в отношении Хадсон-Одои

Полиция закрыла дело в отношении вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, который подозревался в изнасиловании.

Напомним, в прошлом месяце Хадсон-Одои угодил в весьма неприятную историю, пригласив в гости фотомодель, с которой он познакомился онлайн.



Ночью девушка, которую Каллум попросил надеть соблазнительное нижнее белье, почувствовала себя плохо, в результате чего домой к футболисту нагрянули скорая помощь и полиция.



Девушка была госпитализирована, а Хадсон-Одои был помещен под арест и позже выпущен под залог. Также полиция провела обыск в жилище игрока сборной Англии.



Однако сегодня 19-летий Хадсон-Одои сообщил в твиттере, что расследование в отношении него было завершено без выдвижения обвинений.



"И хотя прямо сейчас в мире происходят гораздо более важные вещи, вы, возможно, заметили, что меня заподозрили в кое-каких серьезных вещах".



"Я сохранял молчание и всецело содействовал полиции при их запросах, поскольку знал, что день, когда мое имя будет очищено, наступит".



"Сейчас, проведя тщательное расследование, полиция подтвердила, что они не будут предпринимать никаких действий", — гласит заявление Хадсон-Одои.