Янузай уверен, что Погба останется в "Юнайтед"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" уверен, что полузащитник Поль Погба не покинет "Олд Траффорд" в летнее трансферное окно.

Сейчас Погба снова здоров, решив свои многомесячные проблемы с лодыжкой и стопой, а это значит, что сватающие Поля в "Ювентус" и "Реал" слухи могут вернуться.



Однако Янузай, который сейчас выступает за "Реал Сосьедад", предпочитает не верить желтой прессе.



"Думаю, он останется. Мы с Полем остаемся очень, очень близкими друзьями, мы знаем друг друга с детства, и мы вместе выступали за юношеские команды "Юнайтед". Наши семьи тоже дружат и поддерживают отношения. Это никогда не изменится", — сообщил Янузай Het Niuewsblad.