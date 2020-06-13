Льорис: "Завершили прошлый сезон на коленях"

Голкипер Уго Льорис объяснил неудачную игру своей команды в этом сезоне тем, что "шпоры" не успели оправиться после прошлой кампании.

Сезон 2018/10 завершился для "Тоттенхэма" первым в истории клуба финалом Лиги Чемпионов, однако "шпоры" безвольно уступили трофей "Ливерпулю", и с тех пор у них ничего не ладится.



Даже увольнение Маурисио Почеттио и назначение главным тренером Жозе Моуриньо в полней мере не смогли встряхнуть "Тоттенхэм", и Льорис считает это расплатой за предыдущие успехи.



"Такой риск существует, когда ты прыгаешь выше своей головы. В прошлом сезоне мы совершили невероятный рывок, достигнув финала Лиги Чемпионов и финишировав на своих коленях".



"У нас не было достаточно времени, чтобы восстановиться к началу следующего сезона. А затем стали накапливаться различные вещи, которые усугубляли ситуацию. Я имею ввиду травмы игроков, смену главного тренера. Сложно сохранять стабильность и всегда стремиться наверх. Порой может быть один сезон, когда все против тебя".



"Когда ты прикладываешь огромные усилия, сражаешься с командами топ-уровня и каждый раз финишируешь в топ-4, затем тебя могут настигнуть последствия. Это сочетание факторов, которые ты не можешь контролировать. Такое бывает", — цитирует Льориса The Guardian.