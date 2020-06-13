Венгер не станет президентом "Арсенала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не станет президентом лондонского клуба.

В прошлом месяце было официально объявлено, что по окончании сезона 79-летний сэр Чипс Кесвик покинет должность президента "Арсенала", которую он занимает с 2013 года.



Болельщики "Арсенала" сразу же принялись спекулировать насчет возможного возвращения Венгера в клуб. Идею о назначении 70-летнего француза поддержал и бывший защитник "канониров" Мартин Киоун, назвав Арсена "идеальным кандидатом".



Однако Венгер, тренировавший "Арсенал" с 1996 года на протяжении 22 сезонов и выигравший за это время 17 трофеев, решил взять самоотвод.



"Кандидат говорит, что он не кандидат", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.