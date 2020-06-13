Питер Крауч рассказал о своих суевериях

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Питер Крауч рассказал, насколько суеверным он был игроком.

За свою игровую карьеру Крауч наколотил более 100 голов в Премьер-Лиге и 22 раза отличился за сборную Англии.



39-летний Крауч, повесивший свои бутсы на гвоздь в прошлом году, вспоминает о том, какие ритуалы он исполнял перед матчами, опасаясь спугнуть удачу.



"Вы не можете себе представить, насколько суеверен я был. Для начала я всегда играл с длинными рукавами. Я сменил короткие рукава не длинные, когда перешел в "Портсмут" из КПР. У меня начало хорошо получаться, поэтому я не мог их поменять. Даже в жаркие дни, я просто закатывал их".



"Также у меня был свой ритуал перед каждым матчем. После предматчевых рукопожатий я отходил в сторону, пробегал три шага и изображал удар головой".



"Затем я пробегал еще три шага и хлопал трибунам, прежде чем надежно затягивал шнурки на своей правой бутсе".



"Это всегда сидело у меня в голове и было почти небольшим страхом — что моя правая бутса слетит после первого касания. Поэтому я всегда зашнуровывал ее сильнее, чем другую. Я повторял эти действия, сколько себя помню", — сообщил Крауч Daily Mail.