Венгер: "Низшие лиги умирают"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, в первую очередь ударит по клубам из низших дивизионов.

По мнению Венгера, этот кризис позволит клубам Премьер-Лиги стать только сильнее. А вот представители Футбольной Лиги могут не выжить, учитывая отсутствие доходов от проведения матчей ввиду закрытых трибун.



"Я бы сказал, что этот кризис сделал слабые клубы слабее, а сильные клубы сильнее. А также это позволило нам осознать, что вещи, которые мы воспринимали как должное, могут прерваться в любой момент... Еще мы осознали, что можем прожить без футбола".



"Футбол — это очень важная часть нашей жизни, но здоровье идет на первом месте. Это дает нам возможность увидеть уязвимые стороны в структуре игры".



"Сегодня мы живем в мире, который сосредоточен на группировании элиты. В Англии низшие лиги умирают. Премьер-Лига выживет, я не переживаю за Премьер-Лигу. Ты больше переживаешь за оставшиеся 92 клуба, 65 из которых будут терять деньги, играя на закрытых стадионах. Они будут терять деньги, чтобы играть в футбол".



"Это те вещи, которые нужно переосмыслить в футболе, чтобы помочь таким клубам выжить. Нам нужна элита, но там также нужен базис, где молодые игроки смогут играть. Мы должны подумать, как помочь им выжить", — цитирует Венгера Daily Mirror.