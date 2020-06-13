Льорис нацелен на победу над "Юнайтед"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что матч против "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе может стать определяющим для его команды в этом сезоне.

Сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновится для "шпор" 19 июня домашним матчем против "Юнайтед", от которого Льорис и партнеры отстают на четыре очка.



Льорис отлично понимает, что его команда является аутсайдером борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов и свой лимит на ошибки уже исчерпала.



"Мы должны быть честны, в данный момент наше положение оставляет желать лучшего. Пять очков до "Манчестер Юнайтед", семь очков до "Челси". У нас нет права проигрывать матчи. Особенно когда тебе противостоит прямой конкурент в лице "Манчестер Юнайтед".



"Мы возобновим сезон с очень важного матча. Возможно, определяющего матча для нашего будущего. Несмотря на то, что позже нас ждут восемь других матчей, этот матч будет иметь значение".



"С титулом почти все понятно, а вот за четвертое и пятое места будет большая битва. Еще больше битва будет за выживание. В этих девяти матчах можно многое приобрести и многое потерять. Это финальный спринт, где ты можешь все выиграть или все проиграть", — цитирует Льориса The Telegraph.