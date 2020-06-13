"Юнайтед" хотел Райана Шерки

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс рассказал, что "Манчестер Юнайтед" был заинтересован в приобретении его плеймейкера Райана Шерки.

16-летний Шерки сыграл только 12 матчей в своем дебютном сезоне в первой команде "Лиона", но при этом забил три гола и отдал две результативные передачи. Райан считается одной из главных надежд французского футбола.



Слухи о том, что большие европейские клубы хотят Шерки, ходили еще перед подписанием Райаном профессионального контракта с "Лионом", и "Юнайтед" был среди этих клубов.



"Он несомненно станет игроком высочайшего уровня. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы подписать с ним контракт".



"Реал" и "Манчестер Юнайтед" были двумя клубами, проявлявшими к нему интерес, прежде чем мы заслужили его доверие".



"Мы хотим, чтобы он был успешен в "Лионе". Мы хотим поддерживать его, развивая его карьеру. Мы хотим, чтобы в предстоящие годы он стал не только лидером нашей атаки, но и ведущим продуктом нашей академии", — сообщил Оляс Telefoot.