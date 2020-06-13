Лингард занялся продажей масок по 12 фунтов

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард запустил в продажу защитные маски для лица от своего бренда JLingz.

Как известно, Лингард уже пару лет занимается продвижением собственного бренда, но, несмотря на привлечение ряда звездных футболистов, компания Джесси пока убыточна.



С понедельника, 15 июня, ношение масок в общественном транспорте Великобритании станет обязательным, и Лингард решил использовать это для раскрутки JLingz.



Стоимость одной маски, производимой в черном цвете с белым или красным логотипом JLingz, составит 12 фунтов. В своем инстаграме 27-летний англичанин подчеркивает, что все собранные средства будут направлены в Национальную службу здравоохранения.