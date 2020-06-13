Лингард занялся продажей масок по 12 фунтов
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард запустил в продажу защитные маски для лица от своего бренда JLingz.
Как известно, Лингард уже пару лет занимается продвижением собственного бренда, но, несмотря на привлечение ряда звездных футболистов, компания Джесси пока убыточна.
С понедельника, 15 июня, ношение масок в общественном транспорте Великобритании станет обязательным, и Лингард решил использовать это для раскрутки JLingz.
Стоимость одной маски, производимой в черном цвете с белым или красным логотипом JLingz, составит 12 фунтов. В своем инстаграме 27-летний англичанин подчеркивает, что все собранные средства будут направлены в Национальную службу здравоохранения.
13.06.2020 10:00
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Последние комментарии:
Очень херовый дезайн логотипа. Понятно, что хотели сделать "как можно модней и молодёжней", но выглядит как полное отсутствие стиля.
Казалось бы, уже столько всего придумали для маркетинга аля фокусгруппы, ца, но всё равно некомпетентность берёт верх.
А ведь кто-то платил за это дизайн данного лого.
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Удачи бизнесу, ахах
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Я бы не стал покупать
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