Лингард занялся продажей масок по 12 фунтов

Джесси Лингард Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард запустил в продажу защитные маски для лица от своего бренда JLingz.

Как известно, Лингард уже пару лет занимается продвижением собственного бренда, но, несмотря на привлечение ряда звездных футболистов, компания Джесси пока убыточна.

С понедельника, 15 июня, ношение масок в общественном транспорте Великобритании станет обязательным, и Лингард решил использовать это для раскрутки JLingz.

Стоимость одной маски, производимой в черном цвете с белым или красным логотипом JLingz, составит 12 фунтов. В своем инстаграме 27-летний англичанин подчеркивает, что все собранные средства будут направлены в Национальную службу здравоохранения.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2020 10:00

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  1. hachidlo 13.06.2020 11:02 # hachidlo
    Очень херовый дезайн логотипа. Понятно, что хотели сделать "как можно модней и молодёжней", но выглядит как полное отсутствие стиля.
    Казалось бы, уже столько всего придумали для маркетинга аля фокусгруппы, ца, но всё равно некомпетентность берёт верх.
    А ведь кто-то платил за это дизайн данного лого.

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  2. januzaj00 13.06.2020 10:12 # januzaj00
    Удачи бизнесу, ахах

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  3. hunter1 13.06.2020 10:08 # hunter1
    Я бы не стал покупать

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