"Челси" обсуждает заключительные детали сделки по Вернеру
"Челси" находится в финальной стадии оформления сделки по приобретению нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за Вернера, достигнув договоренности с игроком сборной Германии после секретного визита в Германию главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда и технического советника лондонского клуба Петра Чеха.
Ранее пресса также сообщала, что воспользоваться пунктом в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" о выкупе за 53 миллиона фунтов можно только в срок до 15 июня.
Приближение этой даты и отсутствие официального подтверждения вызывали опасения у болельщиков "Челси" насчет того, что сделка по 24-летнему немцу может сорваться в последний момент.
Однако The Telegraph утверждает, что все договоренности в силе, и прямо сейчас "Челси" обсуждает с "РБ Лейпциг" заключительные детали касательно структурирования сделки.
Все стороны уверены, что трансфер Вернера состоится. Уладив оставшиеся детали, два клуба вместе решат, когда сделать официальное объявление.
13.06.2020 09:00
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Последние комментарии:
Вчера в матче выход один на один такой ляп сделал что кажется и напоминает Салаха 5 летней давности...Теперь даже незнаю топ или не топ этот Вернер!
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считай уже официалка подъехала
лузерка официалка обосана
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