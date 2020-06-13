"Челси" обсуждает заключительные детали сделки по Вернеру

Тимо Вернер "Челси" находится в финальной стадии оформления сделки по приобретению нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Челси" выиграл борьбу за Вернера, достигнув договоренности с игроком сборной Германии после секретного визита в Германию главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда и технического советника лондонского клуба Петра Чеха.

Ранее пресса также сообщала, что воспользоваться пунктом в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" о выкупе за 53 миллиона фунтов можно только в срок до 15 июня.

Приближение этой даты и отсутствие официального подтверждения вызывали опасения у болельщиков "Челси" насчет того, что сделка по 24-летнему немцу может сорваться в последний момент.

Однако The Telegraph утверждает, что все договоренности в силе, и прямо сейчас "Челси" обсуждает с "РБ Лейпциг" заключительные детали касательно структурирования сделки.

Все стороны уверены, что трансфер Вернера состоится. Уладив оставшиеся детали, два клуба вместе решат, когда сделать официальное объявление.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2020 09:00

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  1. chelsiukpro 13.06.2020 09:13 # chelsiukpro
    Вчера в матче выход один на один такой ляп сделал что кажется и напоминает Салаха 5 летней давности...Теперь даже незнаю топ или не топ этот Вернер!

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  2. meshuggah 13.06.2020 09:11 # meshuggah
    считай уже официалка подъехала
    лузерка официалка обосана

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